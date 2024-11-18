В Ростовской области по нацпроекту отремонтировано более 280 км дорог

В Ростовской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано более 280 км дорог регионального и местного значения. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
Многие объекты сданы с опережением графика выполнения работ.
«В этом году на территории Ростовской области по нацпроекту приведено в нормативное состояние свыше 280 км дорожной сети регионального и местного значения. Работы завершены на 151 объекте, более чем на 30 из них — досрочно», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарев.
Сразу два участка были отремонтированы в Мартыновском районе, протяжённость одного — 2,5 км, второго — 1 км. Первая трасса соединяет Большую Мартыновку и Волгодонск, она очень востребована у автолюбителей. Через вторую пролегает школьный маршрут, поэтому ремонт объекта имеет большое социальное значение.
В Ремонтненском районе отремонтирован участок протяженностью 7,4 км на трассе Элиста — Ремонтное — Зимовники. Она соединяет Ростовскую область с Калмыкией, также здесь проходят маршруты общественного транспорта и два школьных маршрута.
В Константиновском районе завершены работы на дороге, ведущей из Шахт в Цимлянск. Это одна из важнейших транспортных артерий донского региона. Был отремонтирован участок длиной 2,4 км.
На участках, которые требуют ремонта, бригады проводят укладку асфальтобетона, укрепление обочин, устройство стыковых швов, нанесение разметки. Вся эта работа позволяет повысить износостойкость дорожной сети региона и обеспечить безопасность дорожного движения.