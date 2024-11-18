В Ростовской области по нацпроекту отремонтировано более 280 км дорог

«В этом году на территории Ростовской области по нацпроекту приведено в нормативное состояние свыше 280 км дорожной сети регионального и местного значения. Работы завершены на 151 объекте, более чем на 30 из них — досрочно», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарев.