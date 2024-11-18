«Ведомости»: в России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение ПДД

«За те же самые ремни нужно в 10 раз штраф увеличивать, чтобы объяснить необходимость пристегиваться даже тем, кто совсем ничего не понимает. При этом повышаются штрафы за скорость и разметку, что на безопасность особенно не влияет», — сказал Шапарин «Газете.Ru».