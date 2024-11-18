Власти Уфы расселят и снесут признанный аварийным жилой дом

В Кировском районе Уфы расселят и снесут аварийный жилой дом. Это следует из документа, опубликованного на сайте городского Управления земельными и имущественными отношениями.
Речь идет о здании № 26 (литер В) на улице Гоголя. Три года назад власти признали объект аварийным и подлежащим сносу.
Службе расселения поручили изъять квартиры у собственников и нанимателей. Первым должны возместить стоимость изъятой недвижимости или предоставить другое благоустроенное жилье. А вторым подберут помещение по договору соцнайма.