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Путепровод на трассе Адлер — Красная Поляна закрыли на реконструкцию

Под Сочи на 6-м км федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна начали ремонт путепровода. В связи с этим на участке меняется схема движения, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Власти Сочи отметили, что работы ведутся в рамках строительства обхода Адлера. Путепровод расширят до двух полос, в каждом направлении будет по одной полосе.

На объекте установят очистные и водоотводные сооружения, освещение, а также шумозащитные экраны. Сейчас специалисты устанавливают мостовые конструкции. Скоро на объекте снимут старое дорожное покрытие и приступят к подъему металлических балок.

Дорога в Красную Поляну теперь лежит через объездной маршрут — по скоростному шоссе, а обратно — в прежнем режиме. Все работы дорожники планируют закончить в 2025 году.