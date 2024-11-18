Путепровод на трассе Адлер — Красная Поляна закрыли на реконструкцию

Власти Сочи отметили, что работы ведутся в рамках строительства обхода Адлера. Путепровод расширят до двух полос, в каждом направлении будет по одной полосе.
На объекте установят очистные и водоотводные сооружения, освещение, а также шумозащитные экраны. Сейчас специалисты устанавливают мостовые конструкции. Скоро на объекте снимут старое дорожное покрытие и приступят к подъему металлических балок.
Дорога в Красную Поляну теперь лежит через объездной маршрут — по скоростному шоссе, а обратно — в прежнем режиме. Все работы дорожники планируют закончить в 2025 году.