Собянин: строительство участка МСД на юге столицы завершится в 2026 году

Он отметил важность данного проекта. «Приступили к очень сложному проекту, который долгое время откладывали из-за того, что не могли до конца спроектировать этот участок. Речь идет о реконструкции Каспийской [улицы], которая будет частью Московского скоростного диаметра. Для этого потребуется построить несколько тоннелей, эстакад, развязок, сложный проект, но в целом он улучшит движение в шести районах на юге города Москвы и, конечно, спрямит Московский скоростной диаметр и где-то на 7−8 минут сократит движение по этой магистрали», — отметил Собянин.