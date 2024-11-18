Собянин: строительство участка МСД на юге столицы завершится в 2026 году

«У нас в планах до Липецкой [улицы] дойти в 2025 году, до Кантемировской — в 2026 году, полностью закончить этот участок», — рассказал Собянин.
Он отметил важность данного проекта. «Приступили к очень сложному проекту, который долгое время откладывали из-за того, что не могли до конца спроектировать этот участок. Речь идет о реконструкции Каспийской [улицы], которая будет частью Московского скоростного диаметра. Для этого потребуется построить несколько тоннелей, эстакад, развязок, сложный проект, но в целом он улучшит движение в шести районах на юге города Москвы и, конечно, спрямит Московский скоростной диаметр и где-то на 7−8 минут сократит движение по этой магистрали», — отметил Собянин.
Как добавил исполнительный директор АО «Дороги и мосты» Михаил Григорьев, на данный момент ведутся работы по строительству пяти эстакад.
«На данный момент у нас в работе находятся пять эстакад, из них три эстакады общей длиной 300 м уже выполнены на 80%. Две самые сложные эстакады, проходящие через железную дорогу, металлоконструкции [для них] заказаны, к работам приступаем в течение ближайшего месяца по самым сложным участкам», — отметил Григорьев.
Новый участок
Как сообщается в материалах мэрии, строительство дополнительного участка началось в августе 2023 г. Работы планируется завершить в 2026 году. Шестиполосная трасса длиной порядка 4 км берет начало от Кантемировской улицы, проходит по Каспийской улице и вдоль путей МЦД-2 и пересекает улицы Медиков, Ереванская, Луганская, Севанская, Бакинская.
Всего в составе участка будут возведены 6 искусственных сооружений общей протяженностью свыше 2 км: тоннель по основному ходу МСД на пересечении с Бакинской улицей, 4 эстакады-съезда на основной ход МСД и эстакада-съезд с МСД на Каспийскую улицу.
Кроме того, предусмотрены съезды с Бакинской улицы на МСД и с МСД на Бакинскую улицу в сторону М-4 «Дон».
Отмечается, что дополнительный участок МСД позволит ликвидировать до 2 км перепробега и сократить время в пути в среднем на 7 минут. Будет улучшено транспортное обслуживание порядка 700 тыс. жителей юга Москвы.