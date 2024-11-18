Нижегородские власти компенсируют аренду квартир жителям просевшего дома

Элементы фундамента деформировались из-за прорыва магистрали с горячим водоснабжением, расположенной в подвале дома. Жильцов четвертого подъезда временно расселили, чтобы обеспечить их безопасность на время восстановительных работ. Четверо разместились в гостинице, остальные — у родственников. Жители других подъездов остаются в своих квартирах.