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Нижегородские власти компенсируют аренду квартир жителям просевшего дома

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода компенсирует аренду квартир жителям четвертого подъезда дома на проспекте Кирова, 16, где из-за коммунальной аварии днем 15 ноября просел фундамент. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Коммерсантъ

За помощью в администрацию обратились собственники 19 квартир. На аренду однокомнатного жилья пострадавшие смогут получать до 26 тыс. руб. в месяц, двухкомнатного — до 32 тыс. руб. в месяц, трехкомнатного — до 40 тыс. руб. в месяц.

Элементы фундамента деформировались из-за прорыва магистрали с горячим водоснабжением, расположенной в подвале дома. Жильцов четвертого подъезда временно расселили, чтобы обеспечить их безопасность на время восстановительных работ. Четверо разместились в гостинице, остальные — у родственников. Жители других подъездов остаются в своих квартирах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

недвижимость