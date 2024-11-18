Минтранс: Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет

Но еще глава Департамента по авиации отметил то, что пока закрыто европейское направление, Минск прорабатывает новые маршруты. Например, были подписаны межправительственные соглашения об организации авиасообщения с Сейшельскими островами и Саудовской Аравией. Также в высокой степени готовности со стороны Беларуси подписание межправительственного соглашения с Венесуэлой и Кенией. А на 2025 год в планах открытие ряда других направлений.