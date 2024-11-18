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Минтранс: Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет

В Минтрансе сказали о желании Европы возобновить авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облеты.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве транспорта сказали, что страны Европы заинтересованы в восстановлении авиасообщения с Беларусью, сообщает БелТА.

В частности, по словам директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Игоря Голуба, европейские страны заинтересованы в возобновлении авиасообщения с Беларусью из-за дороговизны облетов.

— Облет Беларуси и Российской Федерации для экономики авиакомпаний несет очень большие расходы, — прокомментировал он.

Чиновник отметил, что авиакомпании хотели бы иметь возможность напрямую пролетать из Европы на Восток через Беларусь и России, а не выполнять облеты и тратить лишние денег. Кроме того, он добавил, что и Беларусь заинтересовано в том же.

— Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препон, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы, — заявил представитель Минтранса.

Голуб объяснил, что Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой, как только политические препоны будут сняты. И отметил, что взаимодействие по линии международной организации ИКАО не прекращалось, а решение остается только за политиками.

Но еще глава Департамента по авиации отметил то, что пока закрыто европейское направление, Минск прорабатывает новые маршруты. Например, были подписаны межправительственные соглашения об организации авиасообщения с Сейшельскими островами и Саудовской Аравией. Также в высокой степени готовности со стороны Беларуси подписание межправительственного соглашения с Венесуэлой и Кенией. А на 2025 год в планах открытие ряда других направлений.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в многовекторности политики: «Такое примитивное мышление, что дальше некуда».