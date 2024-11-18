В Новосибирске с подрядчика строительства дороги к «Сибирь-Арене» взыскивают 51 млн рублей

Автомагистраль должны были закончить еще 22 августа 2022 года, однако подрядчик в этот срок не уложился, а руководителя муниципального предприятия Александра Мысика арестовали по обвинению в совершении ряда экономических преступлений. Тем временем эпопея с вводом в эксплуатацию автодороги затянулась еще почти на два года.