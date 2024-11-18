В Новосибирске с подрядчика строительства дороги к «Сибирь-Арене» взыскивают 51 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск к МП «МЕТРО МиР» о взыскании более 51 миллиона рублей. Предприятие строило автодорогу к «Сибирь-Арене».
Заявление в арбитраж подало ГКУ НСО «Арена», которое является эксплуатантом спортивного сооружения. Информация о предмете исковых требований пока уточняется, на данный момент известен лишь размер взыскания — 51 374 178 рублей.
Напомним, что договор между заказчиком (ГКУ НСО «Арена») и подрядчиком (МП «МЕТРО МиР») был заключен еще в ноябре 2020 года. Исполнитель принял на себя обязательства по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста. Цена контракта составила больше 837 миллионов рублей.
Автомагистраль должны были закончить еще 22 августа 2022 года, однако подрядчик в этот срок не уложился, а руководителя муниципального предприятия Александра Мысика арестовали по обвинению в совершении ряда экономических преступлений. Тем временем эпопея с вводом в эксплуатацию автодороги затянулась еще почти на два года.
В данный момент МП «МЕТРО МиР» находится в глубоком финансовом кризисе из-за многомиллионных долгов, которые накопились вследствие невыполнения предприятием своих обязательств по целому ряду контрактов. В частности, МП задолжало порядка 200 миллионов генподрядчику возведения ЖК «На Ельцовской», а недавно мэрия взыскала с «МЕТРО МиР» 48 миллионов за неразработанный проект автодороги к микрорайону «Плющихинский».
Иван ЛУДНОВ.