У Нацбанка Молдовы появятся новые полномочия, а точнее — право вето на любые контракты

Национальный банк Молдовы получит дополнительные полномочия. Учреждение сможет запретить банкам распределять собственные средства при определенных условиях. Таким образом, будет введен новый контрольный показатель — максимальная распределяемая сумма, которую будет рассчитывать.
Проект закона, разработанный Национальным банком Молдовы при участии экспертов Всемирного банка, был представлен на пленарном заседании парламента депутатом Раду Марианом и принят в первом чтении.
Документ предусматривает усиление возможностей учреждений действовать в случае, если у банковского учреждения возникнут серьезные трудности. Положения касаются инструмента финансовой помощи, целью которого является обеспечение достаточного потенциала банков для поглощения убытков и рекапитализации.
При этом документ уточняет условия финансирования в рамках применения инструментов урегулирования, за счет средств фонда урегулирования и фонда покрытия банковских вкладов.
Так, законодательство о восстановлении и разрешении банковской деятельности будет дополнено двумя различными понятиями — «долги, имеющие право на внутреннюю рекапитализацию» и «приемлемые долги».
Также документ предусматривает, что Национальный банк Молдовы сможет запретить банкам распределять собственные средства при определенных условиях. Таким образом, будет введен новый ориентир — максимальная распределяемая сумма. Это будет рассчитываться Нацбанком. Другое право связано с наложением приостановки обязательств по платежам или поставке по любому контракту, стороной которого является банк, при определенных конкретных условиях на этапе, предшествующем принятию мер по урегулированию ситуации.