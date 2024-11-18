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У Нацбанка Молдовы появятся новые полномочия, а точнее — право вето на любые контракты

Ведомство сможет запретить банкам распределять собственные средства, а также сможет приостанавливать обязательств по платежам или поставкам по любому контракту.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Молдовы получит дополнительные полномочия. Учреждение сможет запретить банкам распределять собственные средства при определенных условиях. Таким образом, будет введен новый контрольный показатель — максимальная распределяемая сумма, которую будет рассчитывать.

Проект закона, разработанный Национальным банком Молдовы при участии экспертов Всемирного банка, был представлен на пленарном заседании парламента депутатом Раду Марианом и принят в первом чтении.

Документ предусматривает усиление возможностей учреждений действовать в случае, если у банковского учреждения возникнут серьезные трудности. Положения касаются инструмента финансовой помощи, целью которого является обеспечение достаточного потенциала банков для поглощения убытков и рекапитализации.

При этом документ уточняет условия финансирования в рамках применения инструментов урегулирования, за счет средств фонда урегулирования и фонда покрытия банковских вкладов.

Так, законодательство о восстановлении и разрешении банковской деятельности будет дополнено двумя различными понятиями — «долги, имеющие право на внутреннюю рекапитализацию» и «приемлемые долги».

Также документ предусматривает, что Национальный банк Молдовы сможет запретить банкам распределять собственные средства при определенных условиях. Таким образом, будет введен новый ориентир — максимальная распределяемая сумма. Это будет рассчитываться Нацбанком. Другое право связано с наложением приостановки обязательств по платежам или поставке по любому контракту, стороной которого является банк, при определенных конкретных условиях на этапе, предшествующем принятию мер по урегулированию ситуации.

экономика