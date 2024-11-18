У Нацбанка Молдовы появятся новые полномочия, а точнее — право вето на любые контракты

Также документ предусматривает, что Национальный банк Молдовы сможет запретить банкам распределять собственные средства при определенных условиях. Таким образом, будет введен новый ориентир — максимальная распределяемая сумма. Это будет рассчитываться Нацбанком. Другое право связано с наложением приостановки обязательств по платежам или поставке по любому контракту, стороной которого является банк, при определенных конкретных условиях на этапе, предшествующем принятию мер по урегулированию ситуации.