Система мониторинга уборки улиц появится в Новосибирске

Систему визуализации данных планирует внедрить администрация города. Об этом на оперативном совещании в правительстве области рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Внедрение системы уже началось, сейчас проводятся пусконаладочные работы и осуществляется обучение персонала. Продемонстрировать результаты работы системы собираются через месяц.
Помимо этого, в Новосибирске установили видеонаблюдение в местах стихийных свалок. Первые нарушители уже оштрафованы: граждане выбрасывали мусор в неустановленном месте на улице Виктора Уса в Кировском районе города.
Ранее АиФ-Новосибирск рассказал, как в городе отслеживают и наказывают любителей парковаться на газонах. С лета этого года общая сумма штрафов составила 686 тыс рублей. Подробнее можно узнать здесь.
Впервые с 2005 года в Новосибирске зафиксирован отток мигрантов. В текущем году в столице Сибири впервые за почти двадцать лет число выбывших жителей города превысило число прибывших.