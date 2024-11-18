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Система мониторинга уборки улиц появится в Новосибирске

В Новосибирске установят новую систему контроля, которая будет следить за качеством уборки четырех десятков улиц мегаполиса.

Систему визуализации данных планирует внедрить администрация города. Об этом на оперативном совещании в правительстве области рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Внедрение системы уже началось, сейчас проводятся пусконаладочные работы и осуществляется обучение персонала. Продемонстрировать результаты работы системы собираются через месяц.

Помимо этого, в Новосибирске установили видеонаблюдение в местах стихийных свалок. Первые нарушители уже оштрафованы: граждане выбрасывали мусор в неустановленном месте на улице Виктора Уса в Кировском районе города.

Ранее АиФ-Новосибирск рассказал, как в городе отслеживают и наказывают любителей парковаться на газонах. С лета этого года общая сумма штрафов составила 686 тыс рублей. Подробнее можно узнать здесь.

Впервые с 2005 года в Новосибирске зафиксирован отток мигрантов. В текущем году в столице Сибири впервые за почти двадцать лет число выбывших жителей города превысило число прибывших.

ЖКХ