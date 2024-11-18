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В Омске сдали в эксплуатацию 20-этажный жилой дом

Высотка построена в Центральном округе.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе Омска, по улице 4-я Северная, 6, завершилось строительство 20—этажного жилого дома. Один из этажей высотки подземный. Застройщиком объекта выступило ООО «Домостроительный комбинат-3», дом уже сдан в эксплуатацию.

«Новоселье здесь отметят в 127 квартирах, из которых 44 однокомнатные, 60 двухкомнатные, 19 трехкомнатные и 4 четырехкомнатные. В доме два лифта, а также гараж-стоянка, пристроенный к зданию», — рассказал мэр Сергей Шелест.

Отметим, что недвижимость здесь, как впрочем и в целом по городу, недешева. Судя по предложениям сайтов недвижимости, цена однокомнатной квартиры в новостройке начинается от 7 млн рублей. Двухкомнатной — от 9 млн. Самая дорогая квартира — четырехкомнатная, площадью до 149 кв. метров. Ее цена достигает 22, 4 млн рублей.

недвижимость