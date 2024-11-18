В Омске сдали в эксплуатацию 20-этажный жилой дом

Отметим, что недвижимость здесь, как впрочем и в целом по городу, недешева. Судя по предложениям сайтов недвижимости, цена однокомнатной квартиры в новостройке начинается от 7 млн рублей. Двухкомнатной — от 9 млн. Самая дорогая квартира — четырехкомнатная, площадью до 149 кв. метров. Ее цена достигает 22, 4 млн рублей.