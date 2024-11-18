Euroclear возобновляет торговлю белорусскими евробондами «в порядке исключения»

Бельгийский депозитарий Euroclear разрешил инвесторам торговать белорусскими евробондами внутри своей инфраструктуры, пишут «Ведомости».
Так, с 18 ноября 2024-го внутри инфраструктуры Euroclear «в порядке исключения» будут возобновлены внутренние расчеты суверенными еврооблигациями Беларуси. Возобновляются внутренние расчеты по выпуску Belarus-2023 объемом 800 миллионов долларов. Отмечается, что выпуск был погашен Минском белорусскими рублями вместо долларов через перевод на специальный счет в Беларусбанке в соответствии с принятым правительством в 2022-м механизмом.
Напомним, в 2022-м Минфин Беларуси заявил, что страна будет выплачивать проценты по белорусским евробондам в рублях. А в сентябре 2024-го в Минфине сказали, что начали осуществлять механизм исполнения обязательств по евробондам Беларуси через замену их на внутренние гособлигации посредством депозитария-нерезидента.
Сейчас Euroclear заявил о готовности производить выплаты по белорусским евробондам, если будет соблюдаться ряд условий. Так, и продавцом, и покупателем должно подтверждаться осознание того, что эмитент — Беларусь в лице Минфина, не перевел в Euroclear суммы, которые соответствовали бы купонам и погашению облигаций.
Но еще финучреждение требует, чтобы инвесторы подтверждали, что они не прибегали к альтернативным механизмам получения выплат, а также обязуются выполнять все санкции ЕС, Великобритании и США. Кроме того, дополнительно потребуется подтверждение того, что сам депозитарий при обработке инструкции от инвестора не станет нарушать или вынуждать кого-либо нарушать санкции.
Еще Euroclear потребуется согласие инвесторов на возмещение по требованию любых расходов и убытков, возникнувших в ходе сделки. А также от инвестора потребуется согласие на то, что все возникающие или связанные с данным процессом споры будут регулироваться и толковаться согласно законодательству Бельгии.
При этом в депозитарии заранее предупредили, что расчетные инструкции клиентов по суверенным евробондам Беларуси будут рассматриваться вручную из-за чего процесс будет длительным.
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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в многовекторности политики: «Такое примитивное мышление, что дальше некуда».
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