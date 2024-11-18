Euroclear возобновляет торговлю белорусскими евробондами «в порядке исключения»

Но еще финучреждение требует, чтобы инвесторы подтверждали, что они не прибегали к альтернативным механизмам получения выплат, а также обязуются выполнять все санкции ЕС, Великобритании и США. Кроме того, дополнительно потребуется подтверждение того, что сам депозитарий при обработке инструкции от инвестора не станет нарушать или вынуждать кого-либо нарушать санкции.