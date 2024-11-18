Донские студенты колледжей и техникумов получат крупные денежные выплаты

«Восемь студентов колледжей и техникумов региона стали победителями, в число призеров вошли еще 19 участников. Победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 млн руб., выпускники-призеры — по 200 тыс. руб. Также денежные призы получат победители и призеры среди студентов младших курсов», — объяснила министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.
Педагоги-наставники победителей также получат денежное вознаграждение в размере 150 тыс. руб., они пройдут образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Преподавателям, подготовившим призеров, полагается премия в размере 50 тыс. руб.
Всего в образовательной программе финала конкурса приняли участие 600 российских студентов. Лучших отметили в Ростовской, Кемеровской, Курской, Новосибирской, Свердловской, Воронежской областях, Краснодарском крае, Республиках Башкортостан и Татарстан, в Москве и Санкт-Петербурге.
Эксперты в области медиа, образования, спорта, бизнеса и профориентации объяснили ребятам принципы командного взаимодействия, провели для них лекции и мастер-классы по презентации проектных инициатив.
Поздравил призеров и победителей Президент России Владимир Путин.
«Убежден, что участие в “Большой перемене” — прекрасная возможность ярко проявить себя, научиться работать в команде, вместе воплощать в жизнь перспективные идеи и инициативы. И конечно, в Год семьи многие мероприятия форума посвящены таким важным темам, как сбережение исторической памяти, укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, которые объединяют все поколения граждан России», — отметил глава государства.
По словам Владимира Путина, специалисты рабочих профессий — опора национальной экономики и ее ключевых отраслей. Государство будет уделять особое внимание повышению общественного авторитета рабочих профессий и качеству подготовки молодежи в колледжах и лицеях.