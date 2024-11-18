Донские студенты колледжей и техникумов получат крупные денежные выплаты

«Убежден, что участие в “Большой перемене” — прекрасная возможность ярко проявить себя, научиться работать в команде, вместе воплощать в жизнь перспективные идеи и инициативы. И конечно, в Год семьи многие мероприятия форума посвящены таким важным темам, как сбережение исторической памяти, укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, которые объединяют все поколения граждан России», — отметил глава государства.