На реконструкцию аэропорта Сочи потратят 10 млрд рублей

Из документов следует, что в аэропорту отремонтируют взлетно-посадочные полосы, сооружения места стоянки воздушного судна, а также сооружение системы, обеспечивающей безопасность авиаполетов, сооружения объекта охраны и очистки сточных вод и прочие объекты. После реконструкции размеры полос и рулежной дорожки должны остаться без изменений. Аэропорт должен принимать воздушные судна типа Аirbus 321 и Boeing 737.
Средства поступят из федерального бюджета: в 2025 году — 789 млн руб., в 2026 году — 1,4 млрд руб., в 2026—2027 годы — 7,7 млрд руб.
Подрядчик должен проанализировать на объекте наличие вновь выявленных объектов археологической значимости. Работы планируют выполнить в три стадии: инженерные изыскания и обследование зданий и сооружений, разработка проектной документации, подготовка, сдача и техническое сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы, а также получение положительного заключения по проектной документации. Кроме того, поставщик должен учесть возможность возникновения оползневых процессов во время проведения инженерных изысканий.
«Принятые проектные решения должны обеспечивать соответствие класса энергетической эффективности не ниже нормального», — говорится в техзадании.
Заявки принимают до 2 декабря 2024 года.