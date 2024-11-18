На реконструкцию аэропорта Сочи потратят 10 млрд рублей

Подрядчик должен проанализировать на объекте наличие вновь выявленных объектов археологической значимости. Работы планируют выполнить в три стадии: инженерные изыскания и обследование зданий и сооружений, разработка проектной документации, подготовка, сдача и техническое сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы, а также получение положительного заключения по проектной документации. Кроме того, поставщик должен учесть возможность возникновения оползневых процессов во время проведения инженерных изысканий.