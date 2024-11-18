Проект бюджета Кубани на 2025 год и ближайшую трехлетку обсудят в Заксобрании региона. В краевом парламенте пройдет очередное 48-е пленарное заседание.
Проект финансового документа в настоящее время находится на обсуждении в комитетах.
«Бюджет предельно сбалансирован и сконцентрирован на поддержке социальной сферы. Дополнительное финансирование заложено и на развитие ведущих отраслей экономики», — сказал руководитель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
Уточняется, что продолжится финансовая поддержка бюджетов муниципалитетов.
На заседании обсудят инициативу по включению края в эксперимент по установлению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Налоговую льготу планируют предоставить малым технологическим компаниям региона. На сессии рассмотрят и законопроект о бюджете Территориального Фонда обязательного медицинского страхования на период с 2025 по 2027 год.
«Актуальными считаю и внесение поправок в краевой закон “Об административных правонарушениях”, которые разработаны по линии нескольких комитетов. Предложим ввести административную ответственность за нарушение правил благоустройства, запретив автомобилистам размещать транспортные средства на клумбах, цветниках и газонах, что в последнее время стало происходить сплошь и рядом в больших и малых населенных пунктах», — сказал Юрий Бурлачко.
Другая поправка связана с нарушением проведения уличных выступлений артистов. В городах-курортах выросло число выступающих с мощной звукоусилительной аппаратурой. Шум мешает местным жителям и туристам.
«Такое решение, на наш взгляд, будет способствовать соблюдению порядка в общественных местах», — добавил руководитель кубанского парламента.
Одним из приоритетных вопросов на заседании станет развитие агропромышленного комплекса. Депутаты в первом чтении рассмотрят изменения в закон «О мелиорации земель», в частности, о закреплении за краевым минсельхозом полномочий по учету мелиоративных земель в собственности края. Необходимые сведения обяжут предоставлять пользователей, владельцев и арендаторов земельных участков.
«Это новое направление работы позволит систематизировать данные о площадях, месторасположении и состоянии мелиорированных земель, их количественных и качественных характеристиках», — сказал Юрий Бурлачко.