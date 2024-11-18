Проект бюджета Кубани на 2025 год и ближайшую трехлетку обсудят в Заксобрании региона

«Актуальными считаю и внесение поправок в краевой закон “Об административных правонарушениях”, которые разработаны по линии нескольких комитетов. Предложим ввести административную ответственность за нарушение правил благоустройства, запретив автомобилистам размещать транспортные средства на клумбах, цветниках и газонах, что в последнее время стало происходить сплошь и рядом в больших и малых населенных пунктах», — сказал Юрий Бурлачко.