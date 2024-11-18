В Белогорском районе за 20 млн рублей построят сеть водоводов

В Белогорском районе Крыма планируют построить сеть водоводов, на эти цели потратят около 20 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в селе Вишневое начали строить водопроводно-очистную станцию. Как пояснил Аксенов, это позволит обеспечить питьевой водой жителей Зуи и Крымской Розы.
«В дальнейшем, до начала июня 2025 года, планируется проложить линии водоводов до сел Верхние Орешники, Петрово, Барабаново».
Руководитель региона добавил, что на выполнение этих работ выделят около 20 млн рублей.
Кроме того, собираются построить сети для подачи запасов Горлинского водохранилища жителям Богатовского, Земляничненского и Курского сельских поселений. В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации. Планируется, что срок начала строительства определят к середине 2025 года. На выполнение работ потратят 35 млн рублей.