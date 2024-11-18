В Белогорском районе за 20 млн рублей построят сеть водоводов

Кроме того, собираются построить сети для подачи запасов Горлинского водохранилища жителям Богатовского, Земляничненского и Курского сельских поселений. В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации. Планируется, что срок начала строительства определят к середине 2025 года. На выполнение работ потратят 35 млн рублей.