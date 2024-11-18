МАЗ выпустил четырехместный электрический мусоровоз на специальном шасси

Так, новый электромусоровоз представляет собой грузовик на специальном шасси с низко посаженной кабиной. У автомобиля большая площадь остекления, а в кабине предусмотрены места для четырех человек. Увеличение количества пассажиров позволит задействовать больше специалистов при вывозе мусора. Коммунальники будут быстрее загружать электромусоровоз, а водитель и вовсе сможет не участвовать в загрузке.