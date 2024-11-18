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МАЗ выпустил четырехместный электрический мусоровоз на специальном шасси

Четырехместный электромусоровоз выпущен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минский автозавод выпустил электрический мусоровоз МАЗ-692Е55, пишет специализированный телеграм-канал «Грузовики и вообще».

Так, новый электромусоровоз представляет собой грузовик на специальном шасси с низко посаженной кабиной. У автомобиля большая площадь остекления, а в кабине предусмотрены места для четырех человек. Увеличение количества пассажиров позволит задействовать больше специалистов при вывозе мусора. Коммунальники будут быстрее загружать электромусоровоз, а водитель и вовсе сможет не участвовать в загрузке.

В декабре электрический мусоровоз МАЗ будет представлен на специализированной выставке Urbantrans в Москве.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о свободе передвижение через границу Беларуси и России.

А еще мы писали, что Euroclear возобновляет торговлю белорусскими евробондами «в порядке исключения».