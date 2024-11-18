Складной комплекс за 4,2 млрд рублей открыли в Новороссийске

Заместитель главы Краснодарского края Александр Руппель принял участие в церемонии открытия складного комплекса.
— Краснодарский край — не только житница, здравница и кузница страны, но еще и Южные ворота России. У нас 9 незамерзающих портов, 6 из них — грузовые. Сегодня через порты Краснодарского края проходит 30% всех грузов нашей страны! Поэтому для экономики региона очень важно создавать комплексы, которые образуют систему товарооборота — чтобы грузы отправлялись на экспорт и импортировались в нашу страну, — сказал Александр Руппель.
Заместитель главы региона отметил, что инвестор, который вложил в создание комплекса порядка 4,2 млрд рублей, является давним партнёром Краснодарского края в таких сферах, как медицина, промышленность, логистика, строительство и санаторно-курортная отрасль. Компания реализовала в регионе более 30 проектов общей площадью полтора миллиона квадратных метров.
— При этом компания активно использует наши меры государственной поддержки. Только на строительство этого комплекса в рамках прямых и косвенных мер будет направлено около 700 млн рублей господдержки. Позиция Губернатора Вениамина Кондратьева в этой части четкая: мы расцениваем господдержку не как траты бюджета, а как инвестиции в экономику региона и создание новых рабочих мест, — добавил Александр Руппель.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко отметил значимость нового оптово-распределительного центра для логистической инфраструктуры города-героя. Он с удовлетворением подчеркнул, что за последние два года в Новороссийске были открыты уже три логистических центра, что способствовало созданию новых рабочих мест и открыло новые горизонты для экономического развития.
Президент компании Алексей Прокопенко с радостью сообщил, что новый складской комплекс будет отвечать самым высоким стандартам качества в области хранения и обработки продуктов питания. Он также отметил, что новый центр позволит значительно ускорить доставку товаров в сеть магазинов, сократить сроки поставок и улучшить качество обслуживания клиентов.
В Краснодарском крае функционирует сеть из 29 логистических комплексов, обслуживающих тысячи магазинов. Эти комплексы способствуют снижению затрат на транспортировку и хранение продукции, а также расширению географии поставок.
Темпы строительства складской недвижимости в регионе продолжают расти. Согласно прогнозам, каждый четвёртый инвестиционный проект в сфере потребления, запланированный на 2024 год, будет связан с логистическими и распределительными центрами. Такой активный интерес обусловлен выгодным географическим положением края и стремительным развитием ритейла.
Оборот предприятий оптовой и розничной торговли в 2024 году составил более 4,7 триллионов рублей. Отрасль обеспечивает десятую часть налоговых поступлений Кубани, что способствует бюджетной стабильности и развитию социальной сферы, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.