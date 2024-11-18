Складной комплекс за 4,2 млрд рублей открыли в Новороссийске

— Краснодарский край — не только житница, здравница и кузница страны, но еще и Южные ворота России. У нас 9 незамерзающих портов, 6 из них — грузовые. Сегодня через порты Краснодарского края проходит 30% всех грузов нашей страны! Поэтому для экономики региона очень важно создавать комплексы, которые образуют систему товарооборота — чтобы грузы отправлялись на экспорт и импортировались в нашу страну, — сказал Александр Руппель.