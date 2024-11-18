В Воронеже в октябре подорожали красная икра, яйца и шиномонтаж

По данным Воронежстата, в октябре 2024 года увеличились темпы роста цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года стоимость товаров и услуг в регионе выросла на 7,5%, в то время как годом раньше — на 5%.
В октябре группа продовольственных товаров в целом подорожала на 6,7% по сравнению с декабрем 2023-го. А в сравнении с сентябрем больше всего выросла стоимость икры лососевых рыб (в 1,4 раза). Также подорожали куриные яйца, сыры, творожные сырки, соленая, маринованная и копченая рыба, мороженые неразделанные креветки, мясо индейки, консервированные натуральные овощи, картофель, помидоры, репчатый лук, огурцы, столовая свекла, свежая зелень. В списке подешевевших продуктов статисты назвали охлажденных и замороженных кур, вареные колбасы, томатные консервы, сухофрукты, морковь и яблоки (на 2,8−5,5%).
Непродовольственные товары также продолжили дорожать, рост цен на них в октябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года составил 5,3%. За месяц на 4,6−7,8% подорожали женские и мужские зимние сапоги с верхом из натуральной кожи, золотые обручальные кольца, мужские куртки из натуральной кожи, обрезные доски, сухие корма для домашних животных, хозяйственное мыло, стиральные порошки и влажные салфетки.
А вот стоимость смарт-часов, женских осенних сапог, детских ботинок и полуботинок, автокресел, кремов для лица, шампуней и гелей для душа снизилась на 3,3−4,9%. Среди лекарств подорожали сульфацетамид, энтеросгель, но-шпа, смекта и ингалипт (на 3,6−6,2%). Напротив, на 1,7−6,8% подешевели синупрет, арбидол и детские пустышки.
Также в октябре по сравнению с сентябрем на 1,1% подорожали услуги почтовой связи, банков, дошкольного воспитания, ксерокопирования и шиномонтажа. Упали в цене экскурсионные туры и услуги зарубежного туризма, а также санаторные путевки.