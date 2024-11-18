Базовая величина с 1 января увеличится до 42 рублей

Этот показатель увеличится на два рубля по сравнению с прошлым нормативом и составит 42 рубля.
Постановление об установлении нового размера базовой величины подписал премьер-министр Роман Головченко.
Базовая величина влияет на размер ряда пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов (в большинстве — автомобильных) и других выплат. В связи с этим с 1 января будущего года подорожают разные услуги — такие, например, как замена паспорта, водительских прав, регистрация транспорта в ГАИ, регистрация и расторжение брака, пограничная пошлина, штрафы за нарушения ПДД и так далее.
Больше станет пособие по безработице — одна из немногих выплат в стране, размер которой привязан к БВ, а не к бюджету прожиточного минимума. Право на нее имеют те, кто был уволен по уважительной причине (сокращение численности или штата работников, а также в связи с истечением трудового договора).
Денежное пособие регулярно выплачивается государством лицам, имеющим статус безработных. Его размер зависит от времени, которое гражданин провел без работы: максимальный — две базовые величины, минимальный — 70% БВ.
Размер базовой величины в прошлый раз менялся 1 января 2024 года.
Базовая ставка
Вместе с тем, напомним, с 1 января 2025 года в Беларуси вырастет еще и базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере. Она увеличится на 17 рублей — с 253 до 270 рублей.
Это значит, что со следующего года педагоги, медики, работники сфер культуры и соцобслуживания, а также другие бюджетники будут получать чуточку больше.