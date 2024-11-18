Базовая величина с 1 января увеличится до 42 рублей

Больше станет пособие по безработице — одна из немногих выплат в стране, размер которой привязан к БВ, а не к бюджету прожиточного минимума. Право на нее имеют те, кто был уволен по уважительной причине (сокращение численности или штата работников, а также в связи с истечением трудового договора).