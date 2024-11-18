Полпред Жога оценил инновационные разработки свердловских компаний

Уральский полпред Артем Жога 18 ноября оценил прорывные разработки резидентов, работающих в технопарке «Университетский». Их ему представил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, сообщает департамент информполитики региона.
Высокопоставленные посетители технопарка осмотрели лаборатории и производственные площадки, на которых производят беспилотные системы, инновационные продукты фармацевтики и химии. Также они разрабатывают ресурсосберегающие и информационные технологии. Полпред оценил увиденное. По его словам, развитие беспилотных систем является одним из самых перспективных направлений. Ученые испытывают роботы-дроны, способные очищать линии электропередачи или переносить грузы. Такая технология найдет применение в различных отраслях экономики, подчеркнул Жога.
Напомним, технопарк «Университетский» функционирует для поддержки высокотехнологичного бизнеса и является инновационным центром. А в 2017 году его аккредитовали как регионального оператора фонда «Сколково».