Базовая величина повысится до 42 рублей в Беларуси с 1 января 2025 года

В частности, базовая величина фигурирует более чем в 200 нормативно-правовых актах. И ее принимают за основу при расчете целого ряда социальных выплат, а также различных пособия, пенсий, премий и стипендий. От размера базовой зависят размеры штрафов, определенных налогов, сборов и пошлин.