Базовая величина повысится до 42 рублей в Беларуси с 1 января 2025 года

В Беларуси с 1 января 2025 года размер базовой величины составит 42 белорусских рубля, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Соответствующее постановление об увеличении размера базовой величины в Беларуси подписано премьер-министром Романом Головченко.
Напомним, в 2024 году базовая величина составляет 40 белрублей. Из этой суммы в течении года рассчитывались пособия, стипендии, штрафы и разного рода выплаты.
В частности, базовая величина фигурирует более чем в 200 нормативно-правовых актах. И ее принимают за основу при расчете целого ряда социальных выплат, а также различных пособия, пенсий, премий и стипендий. От размера базовой зависят размеры штрафов, определенных налогов, сборов и пошлин.
Тем временем Euroclear возобновляет торговлю белорусскими евробондами «в порядке исключения».
А Минтранс сказал, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет.