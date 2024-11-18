Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Базовая величина повысится до 42 рублей в Беларуси с 1 января 2025 года

Совмин поднимает размер базовой величины в Беларуси с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 1 января 2025 года размер базовой величины составит 42 белорусских рубля, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Соответствующее постановление об увеличении размера базовой величины в Беларуси подписано премьер-министром Романом Головченко.

Напомним, в 2024 году базовая величина составляет 40 белрублей. Из этой суммы в течении года рассчитывались пособия, стипендии, штрафы и разного рода выплаты.

В частности, базовая величина фигурирует более чем в 200 нормативно-правовых актах. И ее принимают за основу при расчете целого ряда социальных выплат, а также различных пособия, пенсий, премий и стипендий. От размера базовой зависят размеры штрафов, определенных налогов, сборов и пошлин.

Тем временем Euroclear возобновляет торговлю белорусскими евробондами «в порядке исключения».

А Минтранс сказал, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет.