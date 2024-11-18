В Анапе с 1 декабря заработают платные парковки

Тариф составит 40 ₽ в час. Для населения курорта, имеющего прописку, предусмотрели резидентский абонемент — 6250 ₽ в год, это, как уточняют власти, 17 ₽ в сутки. Иногородним годовой абонемент обойдется в 18980 ₽ Для туристов предусмотрены временные тарифы в зависимости от продолжительности отпуска.
«Все средства в полном объеме будут направлены на улучшение улично-дорожной сети и сопутствующей инфраструктуры. А расширенный функционал камер фиксации позволит получать сведения не только о нарушениях парковки, но и правил дорожного движения, а также благоустройства города-курорта», — отметил глава Анапы Василий Швец.
Проект находится на завершающей стадии реализации. Специалисты заканчивают наносить разметку. Сейчас власти курорта принимают и обрабатывают заявления от льготных категорий граждан — их поступило уже более 1 тыс.