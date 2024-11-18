В Анапе с 1 декабря заработают платные парковки

«Все средства в полном объеме будут направлены на улучшение улично-дорожной сети и сопутствующей инфраструктуры. А расширенный функционал камер фиксации позволит получать сведения не только о нарушениях парковки, но и правил дорожного движения, а также благоустройства города-курорта», — отметил глава Анапы Василий Швец.