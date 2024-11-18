В Красноярском крае изменят правила расчёта накопления мусора

Изменения помогут региональным операторам оптимизировать маршруты вывоза мусора и предотвратить переполнение контейнеров. В министерстве уточнили, что рост нормативов почти не повлияет на плату жителей: для большинства увеличение составит от 10 до 50 рублей в месяц.