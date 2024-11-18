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В Красноярском крае изменят правила расчёта накопления мусора

С 2025 года в Красноярском крае вступят в силу новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года в Красноярском крае начнут действовать новые нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в краевом правительстве.

Теперь жители многоквартирных домов будут учитывать 1,87 кубометра мусора в год на человека, а жители частных домов — 2,18 кубометра. Старый норматив, равный 0,07 кубометра, оказался слишком низким и не отражал реальных объёмов отходов.

Изменения помогут региональным операторам оптимизировать маршруты вывоза мусора и предотвратить переполнение контейнеров. В министерстве уточнили, что рост нормативов почти не повлияет на плату жителей: для большинства увеличение составит от 10 до 50 рублей в месяц.

Для льготных категорий граждан, таких как многодетные семьи, ветераны труда и инвалиды, сохраняются скидки от 30% до 50%.

Также изменится система расчёта для юридических лиц и садовых товариществ (СНТ): плата за вывоз отходов будет зависеть от площади участка, что снизит затраты на вывоз мусора для дачников.

Отмечается, что обновлённые нормативы должны улучшить ситуацию с мусором в регионе и снизить количество несанкционированных свалок вблизи деревень и городов.

ЖКХ