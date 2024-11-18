В Красноярском крае изменят правила расчёта накопления мусора

С 1 января 2025 года в Красноярском крае начнут действовать новые нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в краевом правительстве.
Теперь жители многоквартирных домов будут учитывать 1,87 кубометра мусора в год на человека, а жители частных домов — 2,18 кубометра. Старый норматив, равный 0,07 кубометра, оказался слишком низким и не отражал реальных объёмов отходов.
Изменения помогут региональным операторам оптимизировать маршруты вывоза мусора и предотвратить переполнение контейнеров. В министерстве уточнили, что рост нормативов почти не повлияет на плату жителей: для большинства увеличение составит от 10 до 50 рублей в месяц.
Для льготных категорий граждан, таких как многодетные семьи, ветераны труда и инвалиды, сохраняются скидки от 30% до 50%.
Также изменится система расчёта для юридических лиц и садовых товариществ (СНТ): плата за вывоз отходов будет зависеть от площади участка, что снизит затраты на вывоз мусора для дачников.
Отмечается, что обновлённые нормативы должны улучшить ситуацию с мусором в регионе и снизить количество несанкционированных свалок вблизи деревень и городов.