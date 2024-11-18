Минтруда установило норму рабочего времени не более 2007 часов в 2025 году для пятидневной рабочей недели

Министерство труда и социальной защиты населения установило норму рабочего времени не более 2007 часов в 2025 году для пятидневной рабочей недели, а при шестидневной — не более 2010 часов. Данные нормы установлены постановлением этого госоргана № 92 от 15 ноября 2024-го, которое опубликовано на Национальном правовом-портале и вступает в силу после официального опубликования.
Сообщается, что расчетная норма определена (это происходит ежегодно по статье 124 Трудового кодекса Беларуси) Минтруда исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Это зафиксировано в статье 112 ТК. Таким образом, расчетная норма составит не более 2007 часов (для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье) и не более 2010 часов (при шестидневке с одним выходным в воскресенье).
Норма нужна нанимателю для определения численности работников, продолжительности рабочего времени, составления графиков, для контроля за соблюдением норм продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым кодексом.
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