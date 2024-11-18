Облвласти решили поднять взнос за капремонт на один рубль с июля 2025 года

«Своё мнение я уже озвучил: взнос надо поднимать максимум на рубль с июля 2025 года. За этот год [с ноября 2024 по ноябрь 2025] — берём время, конкретное поручение — разобраться с управляющими компаниями, каким образом выполняют функцию свою управляющие компании, почему не все управляющие компании не исполняют одинаково хорошо, а точнее — большинство [из них] плохо. Предлагаю принять такое решение: мы на рубль исходя из инфляционных, как вы сказали, ожиданий повышаем с [июля] 2025 года, но при этом берём год, чтобы навести порядок», — отреагировал на предложение Черномаза Беспрозванных.