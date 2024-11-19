Алексей Логвиненко: Коммунальные службы Ростова перешли на зимний режим

Этот режим подразумевает проведение работ, которые осуществляются только в условиях холодного климата. К основным мероприятиям относятся: обработка дорог и пешеходных дорожек от наледи; расчистка снега и льда снега.
— Ночью в донской столице температура уже опускается ниже нуля градусов. Сегодня была изморозь. Поручил городским службам держать руку на пульсе, следить за прогнозом. И, как только получим данные об ухудшении погоды, сработать на опережение, — отметил глава администрации.
Во всех районах города состоялась проверка техники — так называемая линейка готовности. На машины установлено зимнее оборудование. Проверено наличие ручного инструмента. Сформирован запас противогололедных материалов. Кроме того, организованы дежурные бригады.
По словам Алексея Логвиненко, как в прошлые годы, возникла необходимость провести превентивную противогололедную обработку проезжих частей и особо опасных участков: подъемов, спусков, транспортных развязок, мостовых переходов. Сразу же расчищать дороги от снега после выпадения осадков.
— Отдельная просьба к тем автовладельцам, которые еще не заменили летнюю резину на зимнюю: сделать это как можно быстрее. Это повысит безопасность дорожного движения, — заключил глава администрации Алексей Логвиненко.
В зимний период для уборки снега и льда будет задействовано 245 единиц специализированной техники, включая 75 комбинированных дорожных машин. Кроме того, в рамках муниципальных контрактов планируется привлечь тысячу дворников.
Для борьбы со льдом и снегом также подготовлено 14 тысяч тонн противогололедных материалов. Помимо традиционных комбинированных реагентов, таких как пескосоляная смесь, в арсенале средств есть многокомпонентный композиционный реагент «Бионорд». Он уже доказал свою эффективность в предыдущих сезонах, позволяя быстрее и с меньшими затратами очищать дороги от снега и льда.