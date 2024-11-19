Алексей Логвиненко: Коммунальные службы Ростова перешли на зимний режим

Для борьбы со льдом и снегом также подготовлено 14 тысяч тонн противогололедных материалов. Помимо традиционных комбинированных реагентов, таких как пескосоляная смесь, в арсенале средств есть многокомпонентный композиционный реагент «Бионорд». Он уже доказал свою эффективность в предыдущих сезонах, позволяя быстрее и с меньшими затратами очищать дороги от снега и льда.