Широка ОЭЗ моя родная

В 2025 году правительство и Корпорация развития Нижегородской области намерены подать заявку на расширение территорий с преференциальными налоговыми режимами, сообщил губернатор Глеб Никитин на форуме «Столица химии 2024» в Дзержинске. Сейчас Минэкономразвития РФ рассматривает заявку на увеличение особой экономической зоны «Кулибин» на 126 га, до 850 га за счет площадки в Борском районе на берегу Волги, где планируется построить мультимодальный перевалочный порт с логистической и производственной инфраструктурой, напомнил губернатор.
«Но есть еще планы по расширению преференциальных территорий в других муниципалитетах Нижегородской области».
Преференциальные площадки с готовой инфраструктурой и налоговыми льготами для инвесторов в Нижегородской области также представлены территориями опережающего развития (ТОР) «Решетиха», «Володарск», «Саров». Последнюю в 2023 году увеличили вдвое, до 76 га, «Володарск» расширят на 2 тыс. га. В ТОР «Саров» зарегистрированы шесть резидентов с инвестициями свыше 400 млн руб. и анонсированы проекты на 1,8 млрд руб., а «Володарск» представляют 14 компаний с портфелем 13 млрд руб.
ОЭЗ «Кулибин» — флагманская территория с льготным режимом в Дзержинске, увеличенная за несколько лет в десять раз: там зарегистрированы 33 резидента с инвестициями более 100 млрд руб. На 1 ноября Корпорация развития Нижегородской области сопровождает почти три сотни инвестпроектов стоимостью 279 млрд руб.
Гендиректор корпорации Игорь Ищенко добавил, что площади преференциальных зон планируется увеличить почти в 2,5 раза.
«В следующем году мы ставим себе в план подать заявку еще примерно на 1,7 тыс. га. До конца 2025 года мы сделаем всю “хардовую” инфраструктуру на ОЭЗ “Кулибин”. Сегодня вся основная площадка 485 га уже на 85% отдана инвесторам, у нас 33 резидента де-юре, а де-факто — 36. Наша задача — выйти на показатель 3−4% ВРП к 2030 году», -— подчеркнул господин Ищенко.
Впрочем, в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ с высокой ключевой ставкой территории придется расширять под конкретные проекты, полагают собеседники «Ъ-Приволжье» в правительстве Нижегородской области. Кроме того, инвесторы осторожничают в условиях, когда привлечь кредитные средства сложнее из-за высоких процентов, а проекты приходится корректировать из-за их удорожания. Министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов полагает, что поддержать инвесторов помогут Фонд развития промышленности и госпрограммы.
Минпромторг РФ анонсировал новые мероприятия федерального проекта, отдельно посвященные химии. Наша задача — максимально привлекать средства на развитие химических производств. Сегодня у ФРП есть резервы, которые можно инвестировать в проекты. На средства, доступные для организации производств, наши предприятия должны максимально делать упор", — полагает господин Черкасов.
В условиях высоких процентных ставок и повышения с 2025 года налоговых ставок преференциальные зоны позволят компаниям оптимизировать отчисления, получить господдержку и сократить расходы на инфраструктуру, что сделает формат ОЭЗ еще более востребованным, отметил генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.
«Однако сейчас огромный вызов связан с тем, насколько с финансовой точки зрения правительства регионов будут готовы продолжать инвестировать в особые экономические зоны. Потому что давление на бюджеты высокое, и в этом плане, конечно, преимущество получат те регионы, которые смогут реструктурировать свои бюджеты таким образом, чтобы финансировать проекты опережающего развития».
Привлечение инвесторов и рост инвестиционного потенциала эксперт назвал ключевым, поскольку в России сформировалась уникальная возможность для локализации производств в условиях санкций и ограничений зарубежных поставок.