Широка ОЭЗ моя родная

«В следующем году мы ставим себе в план подать заявку еще примерно на 1,7 тыс. га. До конца 2025 года мы сделаем всю “хардовую” инфраструктуру на ОЭЗ “Кулибин”. Сегодня вся основная площадка 485 га уже на 85% отдана инвесторам, у нас 33 резидента де-юре, а де-факто — 36. Наша задача — выйти на показатель 3−4% ВРП к 2030 году», -— подчеркнул господин Ищенко.