Нацбанк заметно поднял курс евро и курс доллара на 19 ноября

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, Нацбанк на вторник, 19 ноября, установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3897 белорусского рубля, 1 евро — 3,5807 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3916 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшим в понедельник, 19 ноября, курс доллара, а также курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине. Ощутимее всего скорректирован на вторник курс европейской валюты.
В денежном выражении на 19 ноября, вторник, курсы валют изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0097 белрубля, курс 1 евро потяжелел на 0,0181 белрубля, а курс 100 российских рублей увеличился на 0,0047 белрубля.