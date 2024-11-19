ФНС хочет обанкротить экс-совладельца ТЦ «Восток» в Новосибирске

Подробности искового заявления пока неизвестны, сообщает Atas.info.
Дмитрий Башмаков известен как совладелец самой крупной за Уралом барахолки — ТЦ «Восток», который был закрыт в 2015 году. Предприниматель также владел частью магазинов ГУМ, ЦУМ и ТД «Калининский».
Имя Дмитрия Башмакова ранее фигурировало в громком деле о взятках прокурору за покровительство своему бизнесу. По версии следствия, бизнесмен с 2016 года каждый месяц платил по 500 тысяч рублей. Подробнее о судебных разбирательствах читайте в материале «МК в Новосибирске».