ФНС хочет обанкротить экс-совладельца ТЦ «Восток» в Новосибирске

Имя Дмитрия Башмакова ранее фигурировало в громком деле о взятках прокурору за покровительство своему бизнесу. По версии следствия, бизнесмен с 2016 года каждый месяц платил по 500 тысяч рублей. Подробнее о судебных разбирательствах читайте в материале «МК в Новосибирске».