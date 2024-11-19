Ипотека «съедает» большую часть доходов жителей Новосибирской области

В Новосибирске более половины жителей (64%) направляют на ипотечные платежи и аренду жилья от 25% до 50% своей заработной платы, свидетельствуют данные платформы hh.ru. Это лишь часть финансовой картины, отражающей финансовое положение сибиряков.
Согласно исследованию, меньше четверти доходов на оплату жилья тратят 19% респондентов, в то время как 8% новосибирцев выделяют на эти цели от 51% до 70% заработка. В последней группе преобладают работники сферы образования и транспорта.
Примечательно, что одновременно с этим 54% жителей Новосибирской области наибольшую часть заработка тратят на продукты питания. Среднемесячная зарплата в регионе, хоть и выросла на 19% по сравнению с прошлым годом и достигла почти 71,5 тысяч рублей, не успевает за ростом цен. Инфляция в октябре составила 1,2%, а с начала года — 6,7%, сообщил Новосибирскстат.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жительнице Новосибирска вернули подаренную сектантам квартиру.