Ипотека «съедает» большую часть доходов жителей Новосибирской области

Примечательно, что одновременно с этим 54% жителей Новосибирской области наибольшую часть заработка тратят на продукты питания. Среднемесячная зарплата в регионе, хоть и выросла на 19% по сравнению с прошлым годом и достигла почти 71,5 тысяч рублей, не успевает за ростом цен. Инфляция в октябре составила 1,2%, а с начала года — 6,7%, сообщил Новосибирскстат.