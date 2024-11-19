В Хабаровском крае готовят новую схему газоснабжения

Газоснабжение потребителей Хабаровского края сделают более надёжным. До сих пор часть региона запитана голубым топливом от построенного ещё в 80-х годах прошлого века трубопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре». Он технически устарел и в ближайшее время будет выведен из эксплуатации и законсервирован. Потребители получат газ из недавно построенной современной нитки «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» (СХВ). Об этом шла речь на встрече руководителей профильных структур регионального правительства и глав районов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Готовим переподключение потребителей к магистральному газопроводу «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» от магистрального газопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре», — написала в своём Телеграм-канале по итогам совещания заместитель председателя краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачёва. — Главы районов подтвердили высокую степень готовности необходимой документации. Особую благодарность за оперативную работу выражаю администрации Комсомольского, Амурского районов, Комсомольска-на-Амуре.
Для увеличения пропускной способности газопровода СХВ «Газпром» проложил его вторую нитку на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Это необходимо, чтобы запитать не только население, но и строящиеся в регионе крупные предприятия. Такие как, например, Малмыжский ГОК, Хабаровская ТЭЦ-4.
Ещё более надёжным обеспечение голубым топливом Хабаровского края станет с соединением изолированной дальневосточной системы газоснабжения с остальными газопроводами страны.
— Сейчас ПАО «Газпром» строит перемычку между магистральными газопроводами «Сила Сибири-1» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Итогом этого масштабного проекта станет включение газопроводов в общую Восточную систему газоснабжения России. Это значительно повысит надежность и гибкость поставок газа в регион. Масштабный проект создаст условия для роста экономики Дальнего Востока и откроет дополнительные возможности для развития Хабаровского края, — резюмировала Ирина Горбачёва.