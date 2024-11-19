В Хабаровском крае готовят новую схему газоснабжения

Газоснабжение потребителей Хабаровского края сделают более надёжным. До сих пор часть региона запитана голубым топливом от построенного ещё в 80-х годах прошлого века трубопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре». Он технически устарел и в ближайшее время будет выведен из эксплуатации и законсервирован. Потребители получат газ из недавно построенной современной нитки «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» (СХВ). Об этом шла речь на встрече руководителей профильных структур регионального правительства и глав районов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».