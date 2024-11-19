Проект бюджета Новосибирской области на 2025 год рассмотрели в Заксобрании

В Заксобрании Новосибирской области рассмотрели проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.
— Проект федерального бюджета прошел второе слушание на прошлой неделе. Цифру мы получили по нашему региону. Это порядка 24,5 миллиардов рублей. Из этой суммы на софинансирование полномочий Новосибирской области — 19,3 миллиарда, — рассказал Виталий Голубенко, заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики.
Доходы областного бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 301 миллиардов 364,2 миллионов рублей, расходы — 334 миллиардов 418,7 миллионов рублей, дефицит — 33 миллиардов 54,5 миллионов рублей.
Ранее КП-Новосибирск писала, что доход Новосибирска в 2025 году увеличится на 11%. 63% расходов направят на социальную сферу.