Проект бюджета Новосибирской области на 2025 год рассмотрели в Заксобрании

— Проект федерального бюджета прошел второе слушание на прошлой неделе. Цифру мы получили по нашему региону. Это порядка 24,5 миллиардов рублей. Из этой суммы на софинансирование полномочий Новосибирской области — 19,3 миллиарда, — рассказал Виталий Голубенко, заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики.