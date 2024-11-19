Налоговики дали разъяснения по турналогу в Новосибирске

При этом налоговые льготы будут иметь местные жители, имеющие регистрацию на территории Новосибирской области, а также лица, имеющие на иждивении 3-х и более детей, не достигших совершеннолетнего возраста, или детей, обучающихся на очном отделении в образовательных учреждениях; военнослужащие, принимавшие участие в СВО, и члены их семей, а также участники добровольческих формирований.