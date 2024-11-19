Налоговики дали разъяснения по турналогу в Новосибирске

Налоговая Новосибирской области разъяснила работу по сбору туристического налога в областной столице. Напомним, его введут с начала 2025 года.
Как рассказали в ведомстве, минимальный размер туристического налога будет составлять 100 рублей или 1%. В дальнейшем ставка будет повышаться, пока не достигнет 5% к 2029 году.
Обязанность по уплате турналога ляжет на владельцев пансионатов, гостиниц, отелей, хостелов и других мест размещения гостей.
При этом налоговые льготы будут иметь местные жители, имеющие регистрацию на территории Новосибирской области, а также лица, имеющие на иждивении 3-х и более детей, не достигших совершеннолетнего возраста, или детей, обучающихся на очном отделении в образовательных учреждениях; военнослужащие, принимавшие участие в СВО, и члены их семей, а также участники добровольческих формирований.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске одобрили туристический налог. Платить его будут юридические лица и ИП.