В Красноярске на месте кинотеатра «Строитель» откроется ТРК

В Красноярске на месте бывшего кинотеатра «Строитель» откроют торгово-развлекательный комплекс. Заключение на реконструкцию объекта выдали в краевой службе строительного надзора и жилищного контроля.
В здании на улице Тотмина уже оборудовали торговые залы, технические, подсобные и служебно-бытовые помещения. Кроме того, рабочие сделали трехэтажную пристройку. Когда объект введут в эксплуатацию — пока неизвестно.
Напомним, кинотеатр в Северо-Западном районе построили в 1970 году, он проработал до начала 2000-х. Реконструкция здания длится последние 20 лет. Сейчас долгостроем владеет компания «Фортуна Агро».
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