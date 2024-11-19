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В Красноярске на месте кинотеатра «Строитель» откроется ТРК

Реконструкция объекта длится последние 20 лет.

Источник: Соцсети

В Красноярске на месте бывшего кинотеатра «Строитель» откроют торгово-развлекательный комплекс. Заключение на реконструкцию объекта выдали в краевой службе строительного надзора и жилищного контроля.

В здании на улице Тотмина уже оборудовали торговые залы, технические, подсобные и служебно-бытовые помещения. Кроме того, рабочие сделали трехэтажную пристройку. Когда объект введут в эксплуатацию — пока неизвестно.

Напомним, кинотеатр в Северо-Западном районе построили в 1970 году, он проработал до начала 2000-х. Реконструкция здания длится последние 20 лет. Сейчас долгостроем владеет компания «Фортуна Агро».

Ранее мы писали, что в Центральном районе Красноярска стартовала подготовка к Новому году.

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