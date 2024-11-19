Как доходы пенсионеров в России вырастут в 2025 году

Также на сумму выплат влияет то, что многие россияне преклонного возраста увольняются, ждут перерасчета и восстанавливаются на работе, что приводит к увеличению пенсии. При увольнении пенсионера с места работы и официальном отсутствии у него такового на протяжении следующего месяца, ему начисляется накопленная с 2016 года индексация. До этого момента такая индексация является законодательно «замороженной».