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В Самаре идут переговоры по созданию местной авиакомпании

В самарском аэропорту высказались о появлении местного перевозчика.

Источник: Комсомольская правда

Когда-то в Самаре существовала собственная авиакомпания с одноименным названием. Возможно ли возродить ее сейчас? Об этом в интервью «КП-Самара» рассказал директор аэропорта «Курумоч» Михаил Берман.

— Мы в этом направлении работаем, переговоры ведутся, — рассказал руководитель самарского аэропорта, но признался, что вопрос этот простым не назовешь.

Михаил Берман признался, что появление местной авиакомпании было бы плюсом, а любой аэропорт хотел бы, чтобы у него базировался собственный перевозчик. Но на каком этапе находятся переговоры по созданию самарской авиакомпании, неизвестно.