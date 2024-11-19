В Самаре идут переговоры по созданию местной авиакомпании

Когда-то в Самаре существовала собственная авиакомпания с одноименным названием. Возможно ли возродить ее сейчас? Об этом в интервью «КП-Самара» рассказал директор аэропорта «Курумоч» Михаил Берман.
— Мы в этом направлении работаем, переговоры ведутся, — рассказал руководитель самарского аэропорта, но признался, что вопрос этот простым не назовешь.
Михаил Берман признался, что появление местной авиакомпании было бы плюсом, а любой аэропорт хотел бы, чтобы у него базировался собственный перевозчик. Но на каком этапе находятся переговоры по созданию самарской авиакомпании, неизвестно.