Мэрия отклонила доводы екатеринбуржцев против дублера проспекта Космонавтов

Судя по документам, проект не понравился в основном жильцам ЖК «Космонавтов» и представителям бизнес-сообщества. Горожане предложили пустить общественный транспорт по переулку Мельковскому и улице Артинской. Расширение переулка Полимерного, как полагают противники проекта, приведет к пробкам, поскольку рядом находится промзона, через которую курсирует большегрузный транспорт. А из-за близости домов жители опасаются лишнего шума.
Недовольны проектом и представители предприятий, которые находятся в прилегающей к будущему дублеру промзоне. Они выразили опасение, что часть участков, где находятся склады и здания, будут изъяты. Против проекта, в частности, выступил собственник участка, на котором расположен хладокомбинат «Норд».
Как писал ЕАН, в октябре администрация Екатеринбурга представила на общественное обсуждение проект планировки территории для строительства западного дублера проспекта Космонавтов. Предполагается, что первый участок западного дублера пройдет рядом с нынешними переулками Полимерным и Мельковским. Они будут реконструированы и превращены в полноценные улицы. В рамках проекта планируется также построить переулок Мельковский, западный дублер проспекта Космонавтов и переулок Полимерный.
Проектируемые улицы будут иметь статус магистральных улиц общегородского значения 3-го класса с регулируемым движением. Ширина проезжей части составит 14 м, ширина разделительных полос — 3,5 и 7 м соответственно, по две полосы движения в каждую сторону.
Под строительство улицы снесут склады и построены выезды из строящихся жилых комплексов. Вдобавок исчезнет часть улицы Завокзальной.
Первый этап проекта планируется завершить к 2030 году. На втором этапе, который рассчитан до 2045 года, дублер будет доведен до площади Первой Пятилетки через территорию Уралмашзавода.