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Мэрия отклонила доводы екатеринбуржцев против дублера проспекта Космонавтов

Администрация Екатеринбурга отклонила отрицательные отзывы участников общественных обсуждений по проекту строительства дублера проспекта Космонавтов. Протокол итогов обсуждения опубликован на официальном портале городской администрации.

Судя по документам, проект не понравился в основном жильцам ЖК «Космонавтов» и представителям бизнес-сообщества. Горожане предложили пустить общественный транспорт по переулку Мельковскому и улице Артинской. Расширение переулка Полимерного, как полагают противники проекта, приведет к пробкам, поскольку рядом находится промзона, через которую курсирует большегрузный транспорт. А из-за близости домов жители опасаются лишнего шума.

Недовольны проектом и представители предприятий, которые находятся в прилегающей к будущему дублеру промзоне. Они выразили опасение, что часть участков, где находятся склады и здания, будут изъяты. Против проекта, в частности, выступил собственник участка, на котором расположен хладокомбинат «Норд».

Как писал ЕАН, в октябре администрация Екатеринбурга представила на общественное обсуждение проект планировки территории для строительства западного дублера проспекта Космонавтов. Предполагается, что первый участок западного дублера пройдет рядом с нынешними переулками Полимерным и Мельковским. Они будут реконструированы и превращены в полноценные улицы. В рамках проекта планируется также построить переулок Мельковский, западный дублер проспекта Космонавтов и переулок Полимерный.

Проектируемые улицы будут иметь статус магистральных улиц общегородского значения 3-го класса с регулируемым движением. Ширина проезжей части составит 14 м, ширина разделительных полос — 3,5 и 7 м соответственно, по две полосы движения в каждую сторону.

Под строительство улицы снесут склады и построены выезды из строящихся жилых комплексов. Вдобавок исчезнет часть улицы Завокзальной.

Первый этап проекта планируется завершить к 2030 году. На втором этапе, который рассчитан до 2045 года, дублер будет доведен до площади Первой Пятилетки через территорию Уралмашзавода.