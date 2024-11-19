Мэрия отклонила доводы екатеринбуржцев против дублера проспекта Космонавтов

Как писал ЕАН, в октябре администрация Екатеринбурга представила на общественное обсуждение проект планировки территории для строительства западного дублера проспекта Космонавтов. Предполагается, что первый участок западного дублера пройдет рядом с нынешними переулками Полимерным и Мельковским. Они будут реконструированы и превращены в полноценные улицы. В рамках проекта планируется также построить переулок Мельковский, западный дублер проспекта Космонавтов и переулок Полимерный.