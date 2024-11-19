Курсы валют на 19 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть прибавили более 2,5% на торгах в понедельник, пишет Интерфакс-Казахстан. Трейдеры оценивают информацию о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 аст составила 72,94 доллара за баррель, что на 1,9 доллара (2,67%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Контракты на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,78 доллара (2,66%), до 68,8 доллара за баррель.
Металлы: стоимость золота выросла почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 29:36 аст, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 45,1 доллара, или на 1,76%, до 2 615,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,91%, до 31,317 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 20:15 аст bitcoin торговался по 91 156,9 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 0,53%, а ее капитализация составила 1,69 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 158,4 долларов, подорожав на 1,46%. Капитализация этой криптовалюты составила 373,71 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,09 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 19 ноября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 18 ноября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 18 ноября.
1 австралийский доллар 321,49 тенге.
1 азербайджанский манат 293,74 тенге.
10 армянский драм 12,86 тенге.
1 белорусский рубль 152,44 тенге.
1 бразильский реал 85,92 тенге.
10 венгерских форинтов 12,84 тенге.
1 гонконгский доллар 63,96 тенге.
1 грузинский лари 184,2 тенге.
1 датская крона 70,41 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,56 тенге.
1 доллар США 497,89 тенге.
1 евро 525,12 тенге.
1 индийская рупия 5,9 тенге.
1000 иранский риал 11,9 тенге.
1 канадский доллар 353,41 тенге.
1 китайский юань 68,73 тенге.
1 кувейтский динар 1618,94 тенге.
1 кыргызский сом 5,76 тенге.
1 малазийский ринггит 111,19 тенге.
1 мексиканский песо 24,41 тенге.
1 молдавский лей 27,54 тенге.
1 норвежская крона 44,88 тенге.
1 польский злотый 121,23 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,65 тенге.
1 российский рубль 5 тенге.
1 СДР 654,92 тенге.
1 сингапурский доллар 370,4 тенге.
1 таджикский сомони 46,7 тенге.
1 тайский бат 14,3 тенге.
1 турецкая лира 14,42 тенге.
100 узбекских сумов 3,89 тенге.
1 украинская гривна 12,02 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 628,64 тенге.
1 чешская крона 20,77 тенге.
1 шведская крона 45,26 тенге.
1 швейцарский франк 561,32 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,51 тенге.
100 южнокорейских вон 35,63 тенге.
1 японская иена 3,21 тенге.