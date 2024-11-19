Курсы валют на 19 ноября, цены на нефть и металлы

Металлы: стоимость золота выросла почти на 2% в понедельник вечером после снижения по итогам двух предыдущих недель подряд, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 29:36 аст, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 45,1 доллара, или на 1,76%, до 2 615,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,91%, до 31,317 доллара за унцию.