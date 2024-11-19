На Кубани капитально отремонтировали 610 домов

Программа капитального ремонта действует в России с 2014 года. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, жилье в стране постепенно ветшает и становится аварийным, поэтому необходимо проводить работу по поддержанию нормативного состояния зданий, по продлению срока службы. С начала года благодаря региональным программам проведён капремонт 22 376 многоквартирных домов площадью, в которых проживают более 3,5 млн жителей.
Наибольшее количество домов отремонтировали в Москве (2711), Московской области (2201), Санкт-Петербурге (1136), Самарской области (729), Республике Татарстан (682), Краснодарском крае (610). По программе провели ремонт крыш, подвалов, инженерных коммуникаций, фасадов, а также заменили лифты. Выполнено более 45 тыс. видов работ.
Как отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов, совместно с Минстроем России в этом году зафиксировано пять основных проблем в капитальном ремонте. Например, приоритизация видов работ. Необходимо, чтобы в первую очередь проводился ремонт тех конструктивных элементов, которые в наибольшей степени влияют на сохранность домов.