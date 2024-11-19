На Кубани капитально отремонтировали 610 домов

Программа капитального ремонта действует в России с 2014 года. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, жилье в стране постепенно ветшает и становится аварийным, поэтому необходимо проводить работу по поддержанию нормативного состояния зданий, по продлению срока службы. С начала года благодаря региональным программам проведён капремонт 22 376 многоквартирных домов площадью, в которых проживают более 3,5 млн жителей.