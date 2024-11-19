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Иван Носков анонсировал ремонт 16 улиц в Самаре в 2025 году

В Самаре подготовили план дорожного ремонта на следующий год.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие улицы отремонтируют в Самаре в 2025 году. И.о. мэра Иван Носков сообщил, что в предварительный список вошли 16 участков дорог. Планируется отремонтировать участки проспекта Металлургов, улиц Тополей, Льва Толстого, Маяковского, Маршала Устинова, Мира, Фасадной, Ленинградской, Олимпийской, Дальневосточной, Макаренко, Литвинова, Бульвара Финютина, дорогу на Козелки.

— Сразу хочу отметить, что этот план — не окончательный, — сообщил Иван Носков.

И.о. мэра пообещал учесть в плане ремонта те участки дорог, о которых ему сообщают самарцы. Кроме того, мэрия Самары подготовила заявку в региональное правительство на создание умных пешеходных переходов возле школ и детских садов.