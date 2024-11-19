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Четверть челябинцев готовятся работать в новогодние праздники

Жители Челябинска готовы работать в новогодние каникулы, чтобы хватило денег на подарки.

Источник: Комсомольская правда

Взять подработку в предновогодние дни или праздничные каникулы планируют 25% челябинцев. Как сообщает «ФедералПресс», еще 34% горожан пока не уверены, но рассматривают возможность «новогодней» подработки.

Соцопрос показал, что чаще всего о работе в праздничные дни задумываются специалисты по маркетингу, рекламе и PR. Среди них трудиться в каникулы готовы 52%. Работать в праздники также собираются сотрудники салонов красоты, фитнес-залов и автомастерских.

Главной причиной трудиться, пока другие отдыхают, челябинцы назвали желание скопить деньги на покупку новогодних подарков или предстоящий отпуск.

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