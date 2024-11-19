Четверть челябинцев готовятся работать в новогодние праздники

Соцопрос показал, что чаще всего о работе в праздничные дни задумываются специалисты по маркетингу, рекламе и PR. Среди них трудиться в каникулы готовы 52%. Работать в праздники также собираются сотрудники салонов красоты, фитнес-залов и автомастерских.