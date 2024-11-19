Без подрядчиков по капремонту рискует остаться Свердловская область

По его словам, подрядчики не всегда могут осилить весь объем работ из-за дефицита кадров. Поэтому возникают случаи, когда дома просто не готовы к зиме.
«Если варят через пень-колоду или вообще не варят, то люди это чувствуют: надо подавать тепло, а дом не готов к отопительному сезону. Подрядчики срывают сроки, за что их штрафуют и начисляют пени, что сказывается на их экономической ситуации. Нам бы не хотелось, чтобы подрядчики, работая на капремонте, поголовно все разорились и потом не стало подрядных организаций», — сказал Суханов.
ЕАН писал, что глава свердловского фонда капремонта Станислав Суханов планировал обратиться к руководству области с просьбой пересмотреть тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Добавим, что еще в прошлом году были приняты новые правила индексации взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Корректировка тарифов будет производиться ежегодно.