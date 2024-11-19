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Мэрия выставила на торги участок под реновацию в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на участок под комплексное развитие территории в границах улиц Начдива Васильева — Репина — Ленинградской в Визовском микрорайоне. Извещение о торгах размещено на официальном портале Екатеринбурга.

Начальная цена аукциона составит 326 тыс. 031 рубль. Повышение ставки может быть на уровне 16 тыс. 301 рубля. Общая площадь участка составляет 13 тыс. 316 кв. м.

Предполагается, что в рамках реализации проекта будут пущены под снос восемь жилых домов, построенных во второй половине 1950-х годов. Планируется ликвидировать дома по ул. Репина, 64, 62, 60, 58, 56, 58 а, 56 б, 60 а, Начдива Васильева, 27. Всего в текущем году администрация Екатеринбурга планирует отдать под КРТ шесть площадок, что позволит возвести 850 тыс. кв. м нового жилья.

недвижимость