Мэрия выставила на торги участок под реновацию в Екатеринбурге

Предполагается, что в рамках реализации проекта будут пущены под снос восемь жилых домов, построенных во второй половине 1950-х годов. Планируется ликвидировать дома по ул. Репина, 64, 62, 60, 58, 56, 58 а, 56 б, 60 а, Начдива Васильева, 27. Всего в текущем году администрация Екатеринбурга планирует отдать под КРТ шесть площадок, что позволит возвести 850 тыс. кв. м нового жилья.