В Новороссийске открыли складской комплекс за 4,2 млрд рублей

Складской комплекс в Новороссийске стал третьей очередью одного из самых крупных логистических центров ЮФО.
«Договор на строительство склада, предназначенного для хранения продуктов питания, был подписан в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестором проекта выступила группа компаний “Ромекс”. Этот объект стал третьим в логистическом парке компании в Новороссийске», — сообщили в пресс-службе администрации края.
Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что Краснодарский край — это не только сельскохозяйственный центр, но и важные ворота для грузоперевозок России. Через порты региона проходит 30% всех грузов страны, и создание новых комплексов крайне важно для экономики.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко добавил, что новый центр создаст рабочие места и поможет в развитии логистики города. Новый склад позволит улучшить процессы доставки товаров, сократив время поставок.