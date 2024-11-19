Трентон
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД не смогли отменить штраф Пермского УФАС

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» за формализм в процедуре подключения к энергосетям. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Источник: 2GIS

Ранее в УФАС поступила жалоба одной из территориальных сетевых организаций на филиал ОАО «РЖД» — Трансэнерго, который отказал потребителю в увеличении мощности электроэнергии. К электросетям заявителя в Перми подключено промышленное предприятие, которому потребовалось увеличить мощность электроэнергии для нужд производства. Для этого сетевая организация обратилась с заявкой в структуру ОАО «РЖД», которая выступает смежной сетевой организацией.

Однако ОАО «РЖД» дважды оставляло заявку без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие в ней требуемых сведений и документов, а затем и вовсе ее аннулировало. Пермское УФАС установило, что заявка была оформлена правильно, а требования ОАО «РЖД» оказались излишне формальными. Следовательно, аннулирование заявки и отказ заявителю в выдаче договора и технических условий на увеличение мощности электроэнергии были незаконными.

За нарушение порядка рассмотрения заявки ОАО «РЖД» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 600 тыс. руб. ОАО «РЖД» пыталось оспорить решение Пермского УФАС в суде. Арбитражный суд города Москвы согласился с выводами антимонопольного ведомства.

штрафы