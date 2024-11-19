РЖД не смогли отменить штраф Пермского УФАС

Однако ОАО «РЖД» дважды оставляло заявку без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие в ней требуемых сведений и документов, а затем и вовсе ее аннулировало. Пермское УФАС установило, что заявка была оформлена правильно, а требования ОАО «РЖД» оказались излишне формальными. Следовательно, аннулирование заявки и отказ заявителю в выдаче договора и технических условий на увеличение мощности электроэнергии были незаконными.