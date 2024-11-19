Узбекистан готовится поставлять электроэнергию в Европу: ключевые детали амбициозного проекта

Азиатский банк развития (АБР) уже предоставил проекту техническую поддержку. 8 ноября было подписано соглашение, направленное на подготовку деятельности совместного предприятия, которое займётся реализацией этой амбициозной инициативы.
Позже, на климатической конференции COP29, министры энергетики Саудовской Аравии, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали дорожную карту. Документ включает план реализации проекта, а также изучение возможности участия в нем Саудовской Аравии.
Проект призван объединить Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу:
1. Электроэнергия будет генерироваться на новых объектах возобновляемой энергетики в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане.
2. Кабели проложат через Каспийское море, Азербайджан и Грузию, а также по дну Чёрного моря до Румынии.
3. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) уже разрабатывается итальянской компанией, выбранной для этих работ.
Мирзамахмудов подчеркнул, что для этого проекта будут построены новые объекты генерации, изолированные от общей энергосистемы, то есть электроэнергия будет экспортироваться в Европу без ущерба для нашей энергосистемы и без нагрузки на неё.
«Что касается дальнейших этапов работ, итальянская компания готовит соответствующее предварительное ТЭО проекта, на основе которого подписано соглашение о техническом содействии с Азиатским банком развития. Мы начнём подготовку документов по созданию совместного предприятия, которое будет выступать оператором в дальнейшей реализации этого проекта. По результатам предварительного ТЭО мы уже объявим соответствующие тендеры и проведём согласование источников финансирования, чтобы приступить к практической реализации этого амбициозного проекта», — отметил министр.
Он также добавил, что экспорт будет осуществляться с учётом долевого участия сторон. При этом Азербайджан и Грузия будут не только выступать как транзитные страны, но у них также будет возможность включить в поставки свою «зелёную» энергетику.
«Азербайджан в рамках COP29 подписал много документов по строительству новых объектов генерации по солнечной и ветровой энергии. В Грузии большой гидропотенциал. Поэтому это объединение усилий всех стран с поставкой на рынок Европы выгодно для всех сторон», — подчеркнул министр.
По его словам, к 2030 году мощность возобновляемой энергетики в Узбекистане превысит 20 ГВт, что составит 40% от общей генерации.