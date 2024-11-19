В Самаре нужно заменить 3400 лифтов

И.о. мэра Самары напомнил, что губернатор Вячеслав Федорищев поручил создать в течение двух лет местное производство лифтов. Благодаря этому стоимость лифтов для самарских компаний станет ниже, они смогут покупать оборудование в рассрочку. Власти Самары планируют плотнее работать с Фондом капремонта, который собирает средства на замену лифтового оборудования.