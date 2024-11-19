Три компании из Новосибирска попали в рейтинг Forbes

Три компании из Новосибирска — «2ГИС», S7 Group и СДЭК — вошли в рейтинг лучших работодателей России 2024 года по версии журнала Forbes.
«В рейтинг вошли 167 отечественных юридических лиц. Их оценивали по трём критериям: экология (Е), сотрудники и общество (S), корпоративное управление (G). В зависимости от уровня развития в организации каждого из них фирмы распределяли по группам: “Платина”, “Золото”, “Серебро” и “Бронза”», — сообщает «РБК Новосибирск».
Рейтинг составлялся по критериям ESG (экология, сотрудники и общество, корпоративное управление).
Компания «2ГИС» получила оценку «Золото», S7 Group также вошла в группу «Золото», а СДЭК — в группу «Бронза». Подробная оценка компаний по каждому критерию ESG различается.