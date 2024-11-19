Три компании из Новосибирска попали в рейтинг Forbes

«В рейтинг вошли 167 отечественных юридических лиц. Их оценивали по трём критериям: экология (Е), сотрудники и общество (S), корпоративное управление (G). В зависимости от уровня развития в организации каждого из них фирмы распределяли по группам: “Платина”, “Золото”, “Серебро” и “Бронза”», — сообщает «РБК Новосибирск».