В Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»

«Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что их волнует здесь и сейчас. Предприниматели же, в свою очередь, могут задать свои вопросы представителям власти, получить новые знания от приглашенных экспертов, наладить деловые контакты и получить вдохновение на следующий год продуктивной работы. Приглашаем бизнес-сообщество Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме “Мой бизнес 63”, — обратился к предпринимателям врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.